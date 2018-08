Stiri pe aceeasi tema

- Sportivul Andrei Muntean este singurul din delegatia Romaniei care a reusit calificarea in finalele pe aparate la Campionatele Europene de gimnastica masculina de la Glasgow, joi, el urmand sa concureze in ultimul act la inele.

- Denisa Tilvescu, dubla medaliata cu aur la Campionatele Europene de canotaj de la Glasgow (dublu rame si 8+1), a declarat, luni, la intoarcerea in tara, ca visul cel mai mare este reprezentat de un loc pe podium la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2020. "Aratam bine in formula asta. Eu…

- Romanca Ioana Stanciulescu a urcat pe cea mai inalta treapta a podiumului in proba de sol, duminica, in concursul rezervat junioarelor din cadrul Campionatelor Europene de gimnastica artistica de la Glasgow. Stanciulescu, in varsta de 14 ani, a obtinut 13,433 puncte, devansand-o pe italianca Giorgia…

- Romanul Robert Glința, 21 de ani, s-a calificat in semifinale, la proba 100 de metri spate la Campionatele Europene de Inot. Totul urmeaza sa se decida in aceasta seara, de la ora 19:31, la Glasgow. Finala e luni seara. Luand startul in ultima serie de calificari, noul vicecampion european la 50 de…

- Romania este reprezentata la Campionatele Europene de aer liber de cei mai buni atleți ai momentului. Una dintre cele mai numeroase delegatii de atletism la un campionat european din ultimii ani poarta sperantele Romaniei la medalie. 36 de atleți (18 la masculin și 18 la feminin) ne vor reprezenta…

