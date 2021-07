Finala Euro 2020 care a fost disputata duminica seara intre Italia si Anglia, a atras in Marea Britanie cea mai mare audienta TV de la funeraliile printesei Diana. Funeraliile prințesei Diana au avut loc in urma cu 25 de ani. Aproximativ 31 de milioane de britanici au urmarit, pe BBC One si ITV, finala Euro 2020 jucata pe Wembley si decisa la loviturile de departajare. Meciul castigat de Italia a reprezentat cel mai urmarit eveniment al Marii Britanii in mai mult de 20 de ani, cu un varf de audienta de 30,95 de milioane de telespectatori si o medie de 29,85 de milioane. Cifrele combinate, BBC…