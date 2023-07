Stiri pe aceeasi tema

- Continua sa apara ecouri dupa victoria de senzație obținuta de Carlos Alcaraz, liderul ATP, in fața lui Novak Djokovic, in finala de la Wimbledon, un meci spectaculos pe care l-au urmarit iubitorii tenisului de toate varstele. Nu doar campionul din acest an de la Wimbledon, tanarul jucator de tenis…

- Liderul mondial Carlos Alcaraz (20 de ani) l-a invins pe sarbul Novak Djokovic (36 de ani, 2 ATP) in finala Wimbledon 2023, scor 1-6, 7-6 (6), 6-1, 3-6, 6-4. Ibericul a fost pus pe glume in timpul discursului. Lleyton Hewitt, in 2002, era ultimul jucator in afara lui Federer, Nadal, Djokovic și Murray…

- Novak Djokovic s-a calificat vineri pentru a noua oara in finala turneului de Mare Slem de la Wimbledon dupa o victorie in trei seturi in fata italianului Jannik Sinner, scor 6-3, 6-4, 7-6 (7/4). In cazul in care se impune la All England Cup, Novak Djokovic, la 36 de ani, poate egala recordul absolut…

- Carlos Alcaraz, numarul unu mondial, s-a calificat in semifinalele turneului de la Wimbledon pentru prima oara in cariera sa, dupa ce a reusit sa-l invinga in trei seturi, 7-6 (7/3), 6-4, 6-4, pe danezul Holger Rune (locul 6 ATP), miercuri la All England Club. Ibericul a devenit, totodata, cel mai tanar…

- Novak Djokovic (2 ATP) l-a invins pe Hubert Hurkacz (18 ATP), scor 7-6(6), 7-6(6), 5-7, 6-4, și s-a calificat in sferturile de finala de la Wimbledon 2023. Sarbul a avut cateva obiecții in timpul conferinței de presa. Novak Djokovic a fost testat serios de Hurkacz. Polonezul a servit magistral, nu și-a…

- Jucatorul australian de tenis Nick Kyrgios s-a retras de la Wimbledon in ajunul turneului din acest an, dupa ce nu a reușit sa se refaca dupa o accidentare la incheietura unei maini."Am incercat din rasputeri sa fiu pregatit dupa operația pe care am suferit-o și sa pot pași din nou pe terenurile de…

- Carlos Alcaraz a cucerit primul titlu din cariera pe iarba, dupa ce a caștigat in fata lui Alex De Minaur (scor 6-4, 6-4) in finala turneului ATP 500 de la Londra. Ibericul a fost modest dupa victoria din finala și a vorbit și despre șansele sale la Wimbledon.

- Tenismanul australian Nick Kyrgios a declarat, pentru Sky Sports, ca este singurul care il poate invinge pe Novak Djokovic la Wimbledon, turneul de Mare Slem care va avea loc intre 3 si 16 iulie, relateaza cotidianul elvetian Le Matin, potrivit Agerpres.Intrebat daca este in forma si ce sanse are…