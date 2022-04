Stiri pe aceeasi tema

- Irina Fodor a impresionat telespectatorii cu apariția sa spectaculoasa din Mare Finala a primului sezon din Dancing on Ice - Vis in doi. Iata cum a decis sa se imbrace prezentatoarea TV a show-ului de dans pe gheața.

- A fost o seara plina de momente unice pe gheața, momente de dans și surprize neașteptate din partea vedetelor și coechipierilor lor. Insa la final, echipele au fost jurizate și au obținut punctaje dupa meritele lor. Iata clasamentul din prezent.

- WTA a publicat noul clasament din circuitul feminin, actualizat dupa turneul de la Indian Wells, caștigat de poloneza Iga Swiatek. Eliminata in semifinale, chiar de Swiatek, Simona Halep (30 de ani) revine de azi in top 20 WTA, dupa 6 saptamani petrecute in top 30. Ea este acum pe locul 19 WTA, cu 2.221…

- Eliminata in semifinalele turneului de la Dubai, Simona Halep a inregistrat o coborare de patru locuri in clasamentul WTA. Lucrurile stau foarte bine pentru Gabriela Ruse: a urcat pe 56, acesta fiind cea mai buna poziție ocupata pana acum in cariera.

- Chișinaul este pe locul 46 în clasamentul de 50 de orașe cu cea mai scumpa viața din Europa Centrala și de Est, în calcul luându-se cheltuielile zilnice de rutina (produse alimentare, calatorii interne, închirieri, alimentație publica etc.). Topul e alcatuit de site-ul…