- Eduard Novak (45 de ani), ministrul Sportului, asigura ca delegația campioanei Romaniei la rugby, CSM Știința Baia Mare, blocata in Bloemfontein, capitala judiciara a Africii de Sud, va reveni „in deplina siguranța” in țara. CONTEXT: Zborurile din Africa de Sud catre Europa au fost anulate dupa apariția…

- Eugen Apjok, antrenorul principal al CSM Știința Baia Mare, campioana la rugby a Romaniei, a declarat la Digi24 ca spera sa se gaseasca in zilele urmatoare o soluție pentru intoarcerea echipei care a ramas blocata in Africa de Sud din cauza Omicron, noua varianta a coronavirusului. El a spus ca unii…

