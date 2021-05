Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu a anunțat joi ca toți miniștrii vor fi in strada la centre de vaccinare in data de 22 mai, pentru a impulsiona campania de vaccinare. El a mai spus ca finala Cupei Romaniei la fotbal va fi primul eveniment sportiv cu spectatori. Premierul a spus ca spera sa participe și el la acest…

- Premierul Florin Citu s-a declarat convins, luni, ca tinta de 5 milioane de persoane vaccinate pana la 1 iunie va fi atinsa si a anunțat ca saptamana viitoare este posibil ca membrii Guvernului sa iasa in strada si sa se implice direct in campania de vaccinare. „Continuam in acelasi ritm. Avem resursele…

- Premierul Florin Cițu le-a mulțumit romanilor pentru ca au respectat masurile de protecție in timpul evenimentelor religioase care au avut loc in ultimele zile cu ocazia Sarbatorilor Pascale. Liberalul a precizat ca numarul cazurilor de infectare cu Covid-19 este in scadere, fiindca numarul oamenilor…

- Premierul Florin Citu a declarat vineri, in contextul problemelor referitoare la vaccinul AstraZeneca, ca s-ar fi vaccinat cu oricare dintre vaccinurile disponibile si a acuzat ca in Romania exista o campanie impotriva masurilor luate de Guvern pentru a opri pandemia, comparand aceste actiuni cu cele…

- Florin Cițu, premierul Romaniei, va fi prezent, miercuri, la munizarea persoanei cu numarul 1.000.000 care primeste doza de vaccin impotriva COVID-19, anunta Biroul de presa al Guvernului. Dupa vaccinare, premierul va susține declarații de presa. Vaccinarea persoanei cu numarul 1.000.000 va avea loc…