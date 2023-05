Stiri pe aceeasi tema

- Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, detinatoarea trofeului, a cucerit Cupa Romaniei la fotbal, dupa ce a invins-o pe Universitatea Cluj cu scorul de 5-4, la loviturile de departajare, miercuri seara, in finala desfasurata pe Stadionul Municipal din Sibiu, relateaza Agerpres.

- Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, detinatoarea trofeului, a cucerit Cupa Romaniei la fotbal, dupa ce a invins-o pe Universitatea Cluj cu scorul de 5-4, la loviturile de departajare, miercuri seara, in finala desfasurata pe Stadionul Municipal din Sibiu.

- Aproape 7.000 de „șepci roșii” și peste 1.000 de susținatori ai lui Sepsi OSK au asistat miercuri la finala Cupei Romaniei, desfașurate in premiera la Sibiu și caștigata de Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, dupa 120 de minute de joc și efectuarea loviturilor de departajare. CITESTE SI Tina Turner, chinuita…

- Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, detinatoarea trofeului, a cucerit Cupa Romaniei la fotbal, dupa ce a invins-o pe Universitatea Cluj cu scorul de 5-4, la loviturile de departajare, miercuri seara, in finala desfasurata pe Stadionul Municipal din Sibiu.

- Sepsi - U Cluj, meci contand pentru finala editiei 2022-2023 din Cupa Romaniei, este programat, miercuri, 24 mai, de la ora 20:30, pe Stadionul Municipal din Sibiu, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Finala Cupei Romaniei, dintre Sepsi OSK si Universitatea Cluj, are loc, miercuri, 24 mai, de la ora 20:30, pe stadionul Municipal din Sibiu.Potrivit frf.ro, va fi pentru prima oara cand ultimul act al celei mai ample competitii fotbalistice din tara noastra se va disputa in inima tarii, la Sibiu,…

- Universitatea Cluj s-a calificat in finala Cupei Romaniei, dupa ce a invins-o pe UTA Arad cu scorul de 1-0, joi seara, pe Cluj Arena, in a doua semifinala a competitiei. Diferenta a fost facuta de golul marcat in minutul 41 de Dan Nistor din penalty, dupa un fault comis de Desley Ubbink la Martin Remacle,…

- CFR Cluj s-a calificat in semifinalele Cupei Romaniei, dupa ce a invins-o pe FC Arges cu scorul de 1-0, joi seara, pe teren propriu, in ultimul sfert de finala al competitiei. Diferenta dintre campioana si penultima clasata, la capatul unui meci tern, cu putine faze de poarta, a fost facuta de golul…