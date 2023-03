Stiri pe aceeasi tema

- CSM Targoviște va incepe, miercuri dupa-amiaza, lupta pentru calificarea in finala CEV Cup. De la ora 18.00, pe teren propriu, vicecampioana Romaniei va infrunta pe CSM Volei Alba Blaj, in prima manșa a duelului programat in penultima faza a intrecerii continentale. Dambovițencele țintesc un rezultat…

- CS Volei Alba Blaj și CSM Targoviște au ramas fara victorie și dupa etapa a doua din grupele Ligii Campionilor In timp ce unii se pregatesc de Sarbatorile de iarna, voleibalistele de la cele doua echipe din Romania care evolueaza in cea mai tare competiție europeana intercluburi au avut de disputat…

CSM Volei Alba Blaj a invins-o pe CSM Targoviste cu scorul de 3-0 (25-20, 25-17, 25-21), sambata, in in derby-ul campionatului, in etapa a 10-a a Diviziei A1 la volei feminin.

