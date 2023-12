Stiri pe aceeasi tema

- Schimburile de replici dintre Laura Giurcanu și Aris Eram au facut deliciul publicului in emisiunea America Express - Drumul Soarelui. In finala din data de 25 decembrie 2023 Laura Giurcanu a incercat sa ii distraga atenția lui Aris Eram, in momentul in care a vazut ca era cu mult mai in fața. Fratele…

- La a doua proba din etapa Finala de la America Express, sezonul 6, cele trei echipe ramase in competiție trebuie sa invețe tainele zborului. Alaturi de piloți, care le vor fi calauze printre nori, vor experimenta acrobații spectaculoase. Adrenalina le va inunda fiecare centimetru din corp, fiind inca…

- In ediția de seara trecuta, Aris și Alexia Eram au obținut un avantaj de timp și suma de 10.000 de pesos. In aceasta seata, in finala America Express - Drumul Soarelui, difuzata pe data de 26 decembrie 2023, cei doi concurenți au decis sa iși foloseasca avantajul chiar de la prima cursa a zilei.

- Episodul 37 din America Express - Drumul Soarelui, din data de 17 decembrie 2023, a adus un schimb de replici intre Aris Eram și Romica Țociu. Iata ce l-a deranjat pe celebrul actor, dar și ce i-a spus fratelui Alexiei Eram!

- In ediția cu numarul 36 a emisiunii America Express - Drumul Soarelui, difuzata pe data de 13 decembrie 2023, Alexia Eram și-a ieșit din minți. Concurenta s-a enervat la culme in momentul in care a vazut ca nu reușește sa gaseasca o mașina care sa ii duca la destinație.

- Concurenții de la America Express - Drumul Soarelui au cautat prin gunoaie și au facut surf in valurile Pacificului, in ultima etapa din Ecuador. In ediția din aceasta seara, o echipa risca sa fie eliminata la cursa pentru ultima șansa.Victoria din ediția de aseara America Express le-a adus lui Aris…

- Aris și Alexia Eram, copiii Andreei Esca, au fost uimiți de una dintre ținutele purtate de Iulia Albu in emisiunea America Express - Drumul Soarelui, unde se lupta pentru primul loc. Iata cum a aparut vedeta imbracata.In ediția de luni, 27 noiembrie, Iulia Albu a purtat o noua ținuta extravaganta. Criticul…

- In ediția din aceasta seara, cea cu numarul 16 a emisiunii America Express - Drumul Soarelui, difuzata pe data de 12 noiembrie 2023, Alexia Eram și-a ieșit din minți. In timp ce se afla in mașina unui localnic, concurenta nu s-a putut stapani și a avut o reacție nervoasa.