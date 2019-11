Stiri pe aceeasi tema

- Incaltat cu papuci, Dan Barna a primit o echipa de filmare la el acasa duminica, in ziua votului, pentru a lasa oamenii sa-l vada si in intimitatea familiei. Liderul USR se spala pe dinti, isi face pantofii cu crema, sta la micul dejun alaturi de familie si discuta despre emotia alegerilor.…

- Klaus Iohannis, actualul președinte al țarii, candidatul PNL a obținut cel mai mare scor la votul de duminica, urmat de reprezentantul PSD, fostul premier al Romaniei, Viorica Dancila. Iohannis (1,07) vs Dancila (7,50), scrie libertatea.ro. Chiar daca Biroul Electoral Central nu a anunțat rezultatele…

- Faptul ca vom avea o finala a alegerilor prezidențiale din care nu va lipsi Klaus Iohannis a devenit deja o certitudine. Nimeni nu pune la indoiala acest lucru, nici macar principalii adversari ai președintelui. In aceste condiții, atenția principala este canalizata acum catre principalii candidați…

- Casele de pariuri din Romania au stabilit cotele pentru alegerile prezidențiale, care vor avea loc pe 10 noiembrie. Bookmakerii au un mare favorit pentru scrutinul de peste cateva zile. Acesta este actualul președinte al Romaniei, Klaus Iohannis. La unele agenții de pariuri, liderul PNL nu are nici…

- O finala in turul II al alegerilor prezidentiale intre Klaus Iohannis si Dan Barna. Aceasta este evaluarea caselor de pariuri, care au publicat noi cote in perpectiva alegerilor, dupa caderea Guvernului Dancila. Considerata, pana in urma cu o saptamana, ca avand sanse egale cu Dan Barna pentru a intra…

- Antena 3 a prezentat un sondaj online realizat de PSD care arata cum s-ar poziționa candidații pentru Palatul Cotroceni. Potrivit informațiilor, in turul doi ar fi Klaus Iohannis și Viorica Dancila. Prima poziție in opțiunile romanilor este președintele Klaus Iohannis, cu un procentaj de 32%.…

- Romanii au luat cu asalt casele de pariuri pentru pronosticurile privind candidatii care vor castiga in acest an alegerile prezidentiale. Actualul presedinte al Romaniei, Klaus Iohannis este cotat drept principalul favorit al alegerilor, cu 1.30. In imediata apropiere se afla Viorica Dancila, candidata…

- Si la casele de pariuri Klaus Iohannis este principalul favorit al alegerilor prezidentiale din luna noiembrie, avand o cota de doar 1,30. La egalitate, pe locurile doi si trei, cu o cota de 3,50, sunt Dan Barna si Viorica Dancila. The post Casele de pariuri dau primele cote pentru alegerile prezidentiale.…