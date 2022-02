Stiri pe aceeasi tema

- Operatiunea de salvarea a copilului de cinci ani care a cazut intr-o fantana din Maroc are un final tragic. Micutul a fost scos din put fara suflare. Intreaga misiune a durat cinci zile, timp in care langa fantana au fost sapate santuri pentru ca Rayan sa fie eliberat.

- UPDATE – Cei doi copii care au cazut, sambata, in raul Bistrita, in comuna Borca, au murit duminica la Unitatea de Primiri Urgente Piatra-Neamt, a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Neamt, subinspectorul Ramona Ciofu. ‘Aseara, la 22,30, personalul medical de la UPU Piatra-Neamt inca aplica manevre…

- Fosta Miss SUA Cheslie Kryst a murit, dupa ce s-a aruncat de pe o cladire cu 60 de etaje din Manhattan in care locuia, potrivit Departamentul de Poliție din New York. Cheslie Kryst, care a caștigat titlul de Miss SUA in 2019, fiind reprezentanta statului Carolina de Nord, avea 30 de ani.

- Un barbat in varsta de 29 de ani este cercetat de procurorii bihoreni dupa ce, in noaptea de Revelion, a impins o persoana pe scarile de acces dintr-un local, iar aceasta a murit la spital cateva zile mai tarziu. Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul Bihor, procurorii…

- Evenimentul rutier a avut loc pe strada Calea Galati din centrul Brailei, in seara de Ajun. Un barbat a cazut pe carosabil, iar in acel moment a fost acrosat de o masina. A fost transportat imediat la spital, dar medicii nu i-au mai putut salva viata.

- O femeie a fost scoasa dintr-o mașina care a cazut in apele Cascadei Niagara, la doar 30 de metri distanța de marginea cascadei. Un salvator al Garzii de Coasta a fost coborat dintr-un elicopter pentru a scoate femeia.

- Un barbat, in varsta de 52 de ani a sesizat politistii din cadrul Politiei municipiului Piatra Neamt cu privire la faptul ca fratele sau a cazut de la etajul 4 al unui imobil, din Piatra Neamt, fiind decedat.Din primele cercetari efectuate de politisti a reiesit ca in timp ce un barbat in varsta de…