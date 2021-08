Final perioada depunere cereri ajutor de stat in sectorul bovin!

Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 93.593 cereri de solicitare a ajutorului de stat au fost depuse pentru sustinerea activitatii crescatorilor din sectorul bovin, in anul 2021, in contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, a anuntat miercuri Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA).…

- Agenția de Intervenție si Plați pentru Agricultura (AIPA) a amintit ca, pina la 18 iunie, solicitanții eligibili pot depune cererile de solicitare a subvențiilor in avans pentru proiecte start-up in domeniul agroindustrial. Potrivit instituției, subvențiile in avans sint acordate doar in baza proiectelor…