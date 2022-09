Stiri pe aceeasi tema

- Gazduit de stadionul „Flacara” din Navodari, meciul dintre echipele CS Navodari si RC Gura Humorului, contand pentru etapa a doua a play-out-ului Ligii Nationale de Rugby, s-a incheiat cu victoria gazdelor, scor 42-29 (21-12). A fost o disputa echilibrata, in care moldovenii nu s-au lasat mai prejos,…

- Inceput ideal de campionat pentru handbalistele Gloriei! Duminica seara, la Sala Sporturilor, in prima etapa a noii editii a Ligii Nationale, fetele lui Adrian Chirut au invins detasat, scor 28-19, pe CSM Slatina, o „incalzire” reusita pentru super duelul cu Rapid din etapa viitoare. O victorie fara…

- Cristina Neagu e pregatita de noi provocari alaturi de CSM Bucuresti si a facut o scurta prezentare a luptei care se va da la varful Ligii Nationale in sezonul urmator. Starul nationalei Romaniei este de parere ca titlul de campioana va fi, ca si editia trecuta, o afacere intre echipa sa si Rapid Bucuresti,…

- Dupa Gloria si Metalul, CSM Rm. Sarat este a treia divizionara buzoiana care a reluat pregatirile pentru noul sezon. La prima sedinta de pregatire de dupa vacanta, antrenorii Marius Tirila, Mugurel Mandoiu si Ionut Popa au avut sub comanda 25 de jucatori. Cu aceasta ocazie, ramnicenii au anuntat si…

- Echipele CSM Stiinta Baia Mare si CS Dinamo Bucuresti au obtinut victorii categorice, in deplasare, in meciuri restante din etapa a cincea a Ligii Nationale de Rugby. Iata rezultatele inregistrate: Grupa A: Rugby Club Gura Humorului - CSM Stiinta Baia Mare 0-114Grupa B: Rugby Club Barlad - CS Dinamo…

- SM Slatina si Dacia Mioveni vor continua in Liga Nationala si in urmatorul sezon. Asa cum era de asteptat, turneul de baraj organizat in week-end la Rm. Valcea nu a adus nicio surpriza, cele doua prim divizionare ocupand primele doua pozitii, cu care si-au asigurat continuitatea in esalonul de elita.…