Stiri pe aceeasi tema

- Racing a caștigat Supercupa Argentinei, scor 2-1 cu Boca Juniors, intr-un meci cu 10 eliminați. Finalul meciului dintre Boca Juniors și Racing a fost unul complet nebun. Dupa 1-1 in cele 90 de minute, s-a intrat in prelungiri, acolo unde au fost acordate 10 cartonașe roșii. 10 cartonașe roșii in Boca…

- Arbitrul Facundo Tello, care va oficia si la Cupa Mondiala, a dat 10 cartonase rosii in finala Trofeului Campionilor din Argentina, dupa ce mijlocasul de Racing Club Carlos Alcaraz a declansat un meleu in fata fanilor Boca Juniors cu celebrarea golului castigator al meciului, scrie The Guardian,…

- Frank Ribery s-a retras oficial din fotbal! Francezul a postat un mesaj emotionant pe retelele de socializare, prin care isi anunta fanii ca a luat decizia de a nu mai evolua ca jucator profesionist. Frank Ribery a evoluat ultima data pentru Salernitana, timp de un sezon. Fostul mijlocas francez a scris…

- Argentinianul Gonzalo Higuain și-a anunțat retragerea din fotbal. Atacantul iși agața ghetele in cui dupa o cariera de 17 ani și jumatate. Atacantul lui Inter Miami, Gonzalo Higuain, se va retrage din fotbal dupa sezonul 2022 din MLS. Gozanlo Higuain și-a anunțat retragerea din fotbal Pe plan internațional,…

- Reactia lui Mirel Radoi, despre posibilul transfer stelar al lui Dennis Man la AC Milan. Antrenorul Universitatii Craiova e de parere ca ar fi u mutare importanta nu doar pentru Dennis Man, ci pentru intreg fotbalul romanesc. Fostul selectioner i-a facut o caracterizare lui Dennis Man, jucator care…

- E dezastru total pentru Ronald Araujo (23 ani). Vedeta Barcelonei se va opera, astfel ca va rata „El Clasico”, dar si Campionatul Mondial din Qatar. FC Barcelona a anuntat ca fotbalistul Ronald Araujo va fi operat la un tendon de la coapsa dreapta. Interventia chirurgicala va avea loc miercuri, la Turku,…

- Scene incredibile! Nationala U18 a Frantei a primit 4 cartonase rosii in doar 20 de minute, iar meciul cu Polonia a fost intrerupt. Echipa nationala U18 a Frantei a primit, duminica, patru cartonase rosii in numai 20 de minute si meciul cu Polonia a fost intrerupt. Duminica, echipele U18 ale Frantei…