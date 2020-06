Stiri pe aceeasi tema

- Florin Tanase (25 de ani, mijlocaș ofensiv) a cerut penalty in repriza a doua a meciului FCSB - Gaz Metan Mediaș, dupa un duel cu Gabriel de Moura (32, fundaș dreapta) in careu. In minutul 75, Tanase a cazut in careu și a solicitat lovitura de la 11 metri. Centralul Chivulete a decis insa ca „decarul”…

- Bogdan Vintila (48 de ani), antrenorul lui FCSB, a ales sa foloseaca in partida din aceasta seara cu Gaz Metan Mediaș doi juniori in defensiva. Din cauza problemelor de lot, antrenorul vicecampioanei Romaniei a ales sa-i titularizeze in duelul cu Gaz Metan pe Ovidiu Perianu (18 ani) și Grigoraș Alexandru…

- Echipa de fotbal UTA Arad va intalni Petrolul Ploiesti, iar CS Mioveni, formatia FC Rapid, in prima etapa a play-off-ului Ligii a II-a, conform programului stabilit, miercuri, in urma tragerii la sorti desfasurate la sediul Federatiei Romane de Fotbal. Prin decizia Comitetului de Urgenta al FRF din…

- Tehnicianul Dusan Uhrin a declarat, luni seara, ca nu este multumit doar de remiza inregistrata de noua sa echipa, Gaz Metan Medias, cu Astra Giurgiu, scor 0-0, in etapa a treia a play-off-ului Ligii I."Un punct e ok, dar nu sunt multumit. N-a fost usor sa vin si imediat sa stau pe banca,…

- FC Voluntari a caștigat primul meci de la reluarea Ligii 1, scor 3-0, cu Academica Clinceni. Gabriel Matei (30 de ani), fundașul dreapta al oaspeților, acuza un gol anulat incorect de Sebastian Colțescu. Mihai Dobrescu a marcat pentru oaspeți in minutul 67, dar reușita a fost anulata pentru offside.…

- ​Comitetul de Urgenta al FRF a validat, joi, scenariul dezbatut si agreat de cluburile participante în Liga a II-a, prin care competitia va continua doar pentru cluburile clasate pe primele sase locuri înaintea întreruperii cauzate de pandemia Covid-19, informeaza frf.ro.Administratia…

- Gazeta Sporturilor a anunțat astazi ca Edi Iordanescu (41 de ani) și-ar dori sa plece de la Gaz Metan Mediaș, echipa pe care a calificat-o in premiera in play-off-ul Ligii 1. CONTEXT. Care e motivul pentru care Iordanescu vrea sa „divorțeze” de Gaz Metan? Apropiați ai antrenorului in varsta de 41 de…

- Gaz Metan a organizat azi o conferința de presa. Ioan Marginean, președintele clubului, a vorbit despre situația financiara de la echipa și despre problemele aparute dupa suspendarea Ligii 1.