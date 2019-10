Final fericit pentru nouă tigri suferinzi Noua tigri cu o stare de sanatate precara dupa o calatorie de mai multe zile prin Europa, realizata in conditii foarte proaste, sunt inca in viata si au fost transferati in doua gradini zoologice din Polonia, au anuntat joi Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

