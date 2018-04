Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Dumitrescu, ofiter in cadrul SCCO Olt, a fost impuscat in cap de iubita sa pe data de 31 ianuarie 2018 si a ajuns in stare grava la Spitalul Judetean din Craiova. Medicii l-au operat de trei ori, iar starea lui in momentul de fata este stabila.

