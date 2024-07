Stiri pe aceeasi tema

- Teatrul național timișorean organizeaza in 14 iunie, in sala mare, un eveniment inedit – o repetiție generala cu public a spectacolului „Trezire”, viitoarea premiera a celebrului regizor și actor italian Pippo Delbono, care va avea loc in luna decembrie. Publicul are pentru prima data șansa de a intra…

- Un eveniment european in premiera absoluta va avea loc la Teatrul Național din Timișoara vineri, 14 iunie, in Sala Mare. Este vorba despre repetiția generala cu public a spectacolului „Trezire”, viitoarea premiera a celebrului regizor și actor italian Pippo Delbono.

- Teatrul National de Opera si Balet "Oleg Danovski" din Constanta va participa la evenimentele organizate de Primaria Municipiului Constanta cu ocazia Zilelor Constantei. Astfel, iubitorii de muzica clasica vor avea parte in zilele de 18 si 19 mai ,orele 20.00, la sala de spectacole a Teatrului National…

- Garry Kasparov va mai putea fi ascultat in 16 mai 2024, la Teatrul Național din Timișoara, intr-un dialog interactiv și inspirațional moderat de Catalin Ștefanescu. In 17 mai 2024, azerul participa la o conferința, in cadrul Tech Talks 2024.

- Capital Top 100 Manageri reprezinta rezultatul analizei desfașurate la nivel național, privind rezultatele manageriale notabile și cuantificabile din diferite domenii de activitate din Romania – afaceri, educație, cultura, cercetare, administrație publica, resurse umane etc. – inregistrate pe durata…

- Cu noua sa premiera, Teatrul Național din Timișoara propune publicului o incursiune in subconștient. Nu pe filiera Freud, și nici pe filiera Jung, ci, poate surprinzator, pe cea a lui Eugene Ionesco. Astfel, joi, 25 aprilie 2024, de la ora 19, in Sala Mare a Teatrului Național are loc premiera spectacolului…

- Duminica și marți seara, Teatrul Național din Timișoara prezinta a doua premiera a lunii aprilie. Cunoscutul actor Florin Piersic jr. revine pe scena Naționalului timișorean in calitate de dramaturg, regizor și interpret in comedia Romanian Psycho.

- Teatrul German de Stat invita publicul la finalul saptamanii, in zilele de 5 și 6 aprilie, la Weekendul de teatru NiL, in care toate trupele de teatru ale Liceului Teoretic „Nikolaus Lenau” vor urca pe scena.