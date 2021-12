Final de stagiune fotbalistică în Campionatul Județean Sport Final de stagiune fotbalistica in Campionatul Județean decembrie 6, 2021 09:43 Demarata la sfarșitul lunii august, ediția de campionat 2021-2022, a ajuns la finalul turului la Liga 4, in timp ce la ligile 5 și 6 s-au mai disputat 3 etape, din retur. De menționat ca sistemul la ligile 5 și 6 este format din tur-retur-tur, in total 21 de etape. In prima parte, ne vom referi la Liga 4, care a incheiat cele 9 etape, acestea mai disputand și alte doua etape de Cupa Romaniei – etapa județeana. Primul eșalon fotbalistic județean a fost imparțit in doua serii a cate 9 echipe. In seria 1, lider… Citeste articolul mai departe pe ziarulteleormanul.ro…

