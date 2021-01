Stiri pe aceeasi tema

- Eveniment Mașina rasturnata pe DJ504, la intrare in Laceni dinspre Alexandria/ Patru tineri au ajuns la spital ianuarie 21, 2021 19:37 Patru persoane au ajuns la spital, dupa ce mașina in care se aflau s-a rasturnat, joi seara, pe DJ504, la intrarea in Laceni dinspre Alexandria, transmite ISU Teleorman.…

- Eveniment Ambulanțele au alergat la final de saptamana/ 11 solicitari pentru conflicte și agresiuni fizice; cinci persoane gasite decedate ianuarie 18, 2021 11:50 573 de solicitari au fost inregistrate de Serviciul Judetean de Ambulanta Teleorman (SAJ) in intervalul vineri, 15 ianuarie – luni, 18…

- Eveniment Accident pe E70, la ieșire din Vaceni spre Alexandria ianuarie 14, 2021 19:02 Trei persoane au fost ranite in urma unui accident rutier produs, joi seara, pe E70, la ieșire din localitatea Vaceni catre Alexandria. Potrivit Centrului INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției, este…

- Eveniment 560 de intervenții pentru echipajele Serviciului de Ambulanța, la final de saptamana/ Șase persoane au fost gasite decedate ianuarie 11, 2021 13:03 560 de solicitari au fost inregistrate de Serviciul Judetean de Ambulanta Teleorman in intervalul vineri, 8 ianuarie – luni, 11 ianuarie,…

- Eveniment Un autoturism a intrat intr-un grup de persoane, la Bujoru/ Trei persoane au fost grav ranite decembrie 17, 2020 15:26 Patru persoane au fost ranite, dupa ce un autoturism a intrat in grupul in care se aflau, pe raza localitiții Bujoru, transmite ISU Teleorman. Trei dintre cele patru victime…

- Eveniment Persoana ranita intr-un accident rutier pe DN51, intre Zimnicea și Izvoarele decembrie 15, 2020 10:00 O persoana la ajuns la spital, cu mai multe traumatisme, dupa ce mașina in care se afla a fost implicata intr-un accident rutier produs pe DN51, intre Zimnicea și Izvoarele, transmite ISU…

- Eveniment 39 de misiuni pentru pompierii militari, in 24 de ore decembrie 8, 2020 10:27 In ultimele 24 de ore, pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „A.D. Ghica” al județului Teleorman au intervenit, in 24 de ore, la 39 de evenimente, dintre care 28 de cazuri au…