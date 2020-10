Final de proces pentru primarul reales după deces Judecatorii de la Tribunalul Bucuresti au dispus, saptamana trecuta, incetarea procesului fata de fostul primar al comunei Deveselu, Olt. Este vorba de Ion Aliman, care a decedat in septembrie, dupa ce a fost depistat cu noul coronavirus. In acest dosar, procurorii DNA au sustinut ca edilul ar fi cerut 5% din valoarea unui contract pentru modernizarea unui drum din comuna.Desi a decedat inaintea alegerilor locale din septembrie, Aliman a caștigat al treilea mandat de primar al orașului Deveselu cu aproape 64% din voturi. Procurorii DNA anuntau, in octombrie 2018, trimiterea in judecata a primarului… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul PSD, Ion Aliman, a decedat acum doua saptamâni, însa buletinele au ramas definitive, el nu a fost eliminat de pe acestea și a fost susținut în continuare de catre cetațeni. Astfel, în comuna Deveselu,…

- In comuna Deveselu din Olt, cunoscuta pentru gazduirea scutului american antiracheta, alegerile au fost caștigate cu peste 70% din voturi de fostul primar Ion Aliman (PSD), decedat pe 17 septembrie la Spitalul Colentina din Capitala, dupa ce a fost infectat cu COVID-19.Viceprimarul comunei Deveselu,…

- Candidatul PSD, Ion Aliman a decedat acum doua saptamâni, dar buletinele au ramas definitive, el nu a mai putut fi scos de pe buletinele de vot și a fost susținut în continuare. În comuna Deveselu din Olt, cea care…

- Primarul comunei Deveselu, Ion Aliman, a murit, joi dimineața, la Spitalul Colentina, unde era internat in urma unor complicații dupa infectarea cu coronavirus. Aliman avea 57 de ani. Aliman a fost confirmat cu noul coronavirus, la inceputul lunii septembrie, cand a fost internat la Spitalul Municipal…

- Primarul comunei Deveselu, Ion Aliman, a murit joi dimineata din cauza COVID-19 la Spitalul Colentina din Capitala. Aliman fusese confirmat cu noul coronavirus la inceputul lunii septembrie, cand a fost internat la Spitalul Municipal Caracal. Ulterior, la cererea familiei, el a fost transferat la Spitalul…

- Ion Aliman, primarul din Deveselu județul Olt, a murit joi dimineața la Spitalul Colentina unde era internat dupa ce a fost depistat cu noul coronavirus, scrie Gazeta de Sud. Edilul candida la alegerile din 27 septembrie pentru al treilea mandate.Ion Aliman in varsta de 56 de ani a fost depistat cu…

- Primarul comunei Deveselu, Ion Aliman, a incetat din viata, joi dimineata, pe patul Spitalului Colentina, unde se afla internat in urma unor complicatii dupa infectarea cu virusului Sars-Cov2. Un politist in varsta de 48 de ani a murit de Covid. Lasa trei copii orfani Aliman fusese…

- Ion Aliman, primarul comunei Deveselu din județul Olt, a lipsit de la Tribunalul București, la termenul din 9 septembrie a.c., din dosarul in care a fost trimis in judecata de Direcția Naționala Anticorupție (DNA) pentru luare de mita. Edilul a fost testat pozitiv pentru coronavirus in urma cu o saptamana,…