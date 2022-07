Dupa o perioada de foc, se pare ca procesul in cazul evacuarii cantareței Anda Adam a ajuns la final. Judecatorii fiind nevoiți sa respinga apelul cantareței și, in plus, sa o oblige și la plata cheltuielilor de judecata, potrivit click.ro. Anda Adam deține o proprietate in Bragadiru, Ilfov, iar anul trecut, aceasta ar fi incheiat […] The post Final de proces pentru Anda Adam. Vedeta, cu banii luați și fara imobil. «E o nebunie!» first appeared on Suceava News Online .