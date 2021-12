Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a fost in Dambovița, la prezentarea proiectului și recepției Stației de Uscare Gaze Naturale – Grup 145, Bilciurești, proiect ce contribuie la creșterea capacitații de extracție in cadrul depozitului Bilciurești, județul Dambovița. Au participat și ministrul Energiei, Virgil…

- De astazi, podul peste paraul Racovița, la Baleni, este redeschis circulației, iata, CJ Dambovița a reușit sa finalizeze acest podul, parte componenta The post De astazi, podul peste paraul Racovița, la Baleni, este redeschis circulației first appeared on Partener TV .

- Podul peste paraul Racovița este unul dintre elementele componente ale lotului 3 al proiectului, care vizeaza traseul DJ 711 Baleni Post-ul Circulație inchisa pe DJ 711 Ulmi – Baleni – Bujoreanca, pana la sfarșitul lunii. Varianta ocolitoare apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Valentin Mihaila (21 de ani), jucator nascut in comuna dambovițeana Finta, are șansa sa joace din nou in Serie A, fiind pe lista unei echipe importante, care evolueaza in grupele Ligii Campionilor.Este vorba despre Atalanta Bergamo, ocupanta locului patru in clasamentul din Italia.Potrivit presei italiene,…

- Au demarat lucrarile de montare a grinzilor principale la podul peste paraul Racovița, din comuna Baleni. Mobilizarea de șantier este buna, iar activitatea se desfașoara conform graficelor convenite cu constructorul.Investiția se incadreaza intre obiectivele proiectului european „Dezvoltarea infrastructurii…

- Au demarat lucrarile de montare a grinzilor principale la podul peste paraul Racovița, din comuna Baleni The post Au demarat lucrarile de montare a grinzilor principale la podul peste paraul Racovița, din comuna Baleni first appeared on Partener TV .

- Situația obiectivului de investiții „Pod pe DJ 701 peste raul Argeș, km 31+040, la Ungureni, Corbii Mari” se afla in atenția conducerii Consiliului Județean Dambovița. Intrucat lucrarile au fost sistate in luna iunie a acestui an din cauza lipsei resurselor de personal și utilaje, podul a fost inchis…

- Turist cu hipotermie, a primit ajutor de la Salvamont Dambovița, apelul de salvare a venit vineri seara din partea Dispeceratului Național Salvamont, echipa Salvamont Salvaspeo Dambovița fiind alertata. O persoana care facea parte dintr-un grup de patru turiști, aflați pe traseul Șaua Strunga – Podul…