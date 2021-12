Final de eră. Airbus livrează ultimul A380 Superjumbo Ultimul Airbus A380 a ieșit pe poarta fabricii! Producatorul companiei aeriene a livrat marți ultimul dintre avioanele sale superjumbo cu doua etaje catre Emirates, potrivit unui comunicat de presa al companiei. Transferul, care a avut loc la Hamburg, Germania, pune capat unei perioade de producție de 15 ani pentru giganticul avion. A380 – care a […] The post Final de era. Airbus livreaza ultimul A380 Superjumbo first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

