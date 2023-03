Drumul de la succes la dezastru poate fi parcurs doar in cateva luni. Azi ești primul pe piața, dar din diverse motive poți pierde totul in scurt timp. Sentința definitiva data de autoritați e doar bomboana de pe coliva. In ședința de vineri a Comitetului de reglementare al ANRE se va discuta retragerea licențelor de furnizare energie electrica acordate in 2020 societaților AIK Energy LTD și AIK Energy Romania SRL. Acestea fac parte din grupul AIK Energy care a fost in urma 3-4 ani cel mai mare importator de gaze naturale din Romania, cu o cota de peste 50%, și care avea cele mai atractive oferte…