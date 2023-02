Stiri pe aceeasi tema

- Demiterea lui Doru Orban din funcția de director al filarmonii aradene in 25 mai 2022, in urma a doua evaluari finalizate cu calificativul „nesatisfacator”, a venit dupa numeroase acuzații aduse atat acestuia cat și administrației municipale, ca incearca sa distruga o instituție de cultura care, odinioara,…

- La primul concurs de ocupare a funcției vacante de director executiv adjunct organizat de Centrul Municipal de Cultura Arad (CMCA), din decembrie 2022, singurul candidat... The post Singurul candidat pentru postul de director adjunct la CMCA a fost admis, urmeaza probele. Pe surse, se știe cine appeared…

- Valentin Ivancea, președintele Consiliului Județean Bacau, a numit-o azi pe dr. Dana Cristina Calțaru in postul de manager interimar al Spitalului Județean de Urgența Bacau. Noul manager este șeful secției Oftalmologie din SJU. Postul de manager a SJU Bacau a ramas neocupat, odata cu plecarea lui Adrian…

- Luna ianuarie aduce la Timișoara un nou director la Muzeul Satului Banațean. Din 25 ianuarie, dupa o perioada de trei luni de conducere interimara, pe post este numit Dorel Micle, cadru didactic universitar și cercetator la Universitatea de Vest din Timișoara, director al Centrului de cercetari interdisciplinare…

- Pentru Laurențiu Butiri, astazi este ultima zi de munca in calitate de șef al Administrației Județene a Finanțelor Publice Salaj, instituție pe care o coordoneaza de peste doua decenii. In total, cariera salajeanului Laurențiu Butiri in domeniul finanțelor depașește 30 de ani. A inceput ca inspector…

- Fostul international german Stefan Effenberg s-a exclus de pe lista candidatilor pentru inlocuirea lui Oliver Bierhoff in postul de director tehnic al selectionatei de fotbal a Germaniei, insistand ca ''nu este disponibil'', transmite DPA, potrivit Agerpres.Bierhoff a parasit acest post, pe care l-a…

- Englezul Ross Brawn, o personalitate in lumea sportului automobilistic, a anuntat luni ca se retrage si paraseste functia de director sportiv al Formulei 1, pe care o ocupa din 2017, informeaza AFP, potrivit Agerpres.Primul director tehnic al pilotului german Michael Schumacher la Benetton (din 1992…

- Primaria Timișoara a anunțat ca a lansat concursul public de proiecte de management pentru conducerea Filarmonicii „Banatul”. „Cautam un profesionist desavarșit, care sa implementeze programul cultural pentru 2023 și sa puna instituția pe harta naționala și internaționala a filarmonicilor de prestigiu,…