Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 03 iulie 2024, presedintele Klaus Iohannis a semnat decretul privind eliberarea din functia de procuror a doamnei Jurma Anca in cadrul Directiei Nationale Anticoruptie, delegata in functia de procuror sef al Biroului de legatura cu institutii similare in alte state din cadrul Serviciului de…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat inaintarea catre Presedintele Romaniei a propunerii privind eliberarea din functie, prin pensionare, a Ancai Jurma, procuror in cadrul Directiei Nationale Anticoruptie, delegata in functia de procuror sef al Biroului de legatura…

- Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia de urmarire penala a dispus in cazul exploziei de la Crevedia trimiterea in judecata, sub controlul judiciar, a doi inculpati, persoane fizice, asociati si administratori in drept si in fapt ai unei societati…

- In anii ’90, sistemul bancar romanesc a fost victima unui grup cu interese obscure de oameni de afaceri care, cu sprijin politic și al unor exponenți din fosta Securitate, au inființat și desființat banci dupa liberul lor arbitru. Cea mai mare prabușire, asupra careia vor reveni in amanunt, este cea…

- Fosta procuroare, Victoria Furtuna, care a acționat-o pe Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu in judecata pentru „informații denigratoare, false și mincinoase”, susține ca judecatorul pe acest caz „nu are curajul” sa fixeze data ședinței chiar daca au trecut deja 30 de zile. „Eu totuși mizez pe…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat ca Romania pregatește un nou pachet de asistența militara pentru Ucraina, dupa o convorbire telefonica cu președintele Klaus Iohannis. Zelenski a menționat acest lucru pe canalul sau Telegram, conform publicației Ukrainska Pravda. In timpul conversației,…

- Candidații la Primaria Capitalei au aflat, vineri, ordinea de inscriere pe buletinul de vot. Dupa tragerea la sorți a Biroului electoral de circumscripție al Municipiului București, Cristian Popescu Piedone, candidat la Primaria Generala din partea PUSL, se va afla pe poziția cu numarul 6 pe buletinele…

- Primul ministru civil al Apararii , din Romania, in cabinetul Vacaroiu, Gheorghe Tinca, a incetat din viața astazi. Gheorghe Tinca avea 82 de ani. Era nascut pe 21 septembrie 1941, la București A fost diplomat de cariera, cu gradul diplomatic de ambasador, ocupand funcții de director, director general…