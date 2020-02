Stiri pe aceeasi tema

- Maine, cu incepere de la ora 17.00, Volei Alba Blaj incheie campania europeana, cu ultimul meci din Grupa D a Ligii Campionilor, in Sala “Transilvania” din Sibiu, impotriva campioanei Ungariei, Vasas Obuda Budapesta (meci transmis pe TVR 1). Ieșita din calculele luptei pentru accederea in sferturile…

- Campioana Romaniei, Volei Alba Blaj s-a impus autoritar in derby-ul Diviziei A1, cu Dinamo București, scor 3-0 (25-18, 25-23, 25-22), in Sala „Timotei Cpariu”, și are acum 4 puncta avans in ierarhie. Nu a fost o victorie simpla pentru gruparea din „Mica Roma”, care insa a demonstrat forța, inclusiv…

- Politistii compartimentului rutier din cadrul Politiei orasului Abrud, impreuna cu patrula intercomunala au derulat, duminica, o actiune pe DN 74 si pe DN 74A, in Apuseni. Au fost vizați șoferii care nu respecta regimul legal de viteza. In urma controalelor desfasurate, politistii au aplicat 17 sanctiuni…

- Campioana, Volei Alba Blaj a caștigat primul din cele trei meciuri consecutive programate in Sala „Timotei Cipariu”, scor 3-0 (25-17, 25-14, 25-13), cu Rapid București, meci contand pentru etapa a 17-a a Diviziei A1. A fost un simplu antrenament cu public pentru campioana Romaniei impotriva penultimei…

- Campioana Romaniei, Volei Alba Blaj a caștigat, in Sala „Transilvania” din Sibiu, penultimul meci din cadrul Grupei D a Ligii Campionilor, cu Nantes VB, scor 3-1 (27-29, 25-13, 27-25, 25-21), dupa o confruntare echilibrata. A fost a doua victorie europeana a Blajului in Grupa D, intr-un meci ce avea…

- Miercuri, 5 februarie, de la ora 17.00, in Sala “Transilvania” din Sibiu, se disputa partida dintre Volei Alba Blaj și Nantes VB, contand pentru penultima etapa a Grupei D a Ligii Campionilor (meci transmis in direct pe TVR 1). O confruntare europeana ce prezinta miza numai pentru vizitatoare, vicecampioana…

- Campioana Romaniei, Volei Alba Blaj a caștigat fara emoții confruntarea externa cu FC Argeș, scor 3-0 (25-16, 25-18, 25-17), meci contand pentru etapa a 14-a a Diviziei A1 la volei feminin. Acest al doilea succes din tot atatea jocuri in 2020 a reprezentat o ultima repetiție pentru deținatoarea titlului…

- Campioana Romaniei, Volei Alba Blaj și-a adjudecat derby-ul disputat astazi, in Sala „Timotei Cipariu”, cu scorul de 3-0 (25-19, 25-22, 25-13), impotriva rivalei Știința Bacau, meciul contand pentru etapa a IX-a a Diviziei A1. Campioana domina autoritar intrecerea interna, avand maximum de puncte dupa…