- Astazi, in jurul orei 14.00, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Focșani au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul ca o persoana a fost accidentata in timp ce se afla in curtea unei societati comerciale de pe raza municipiului. Cu ocazia deplasarii la fața locului s-a constatat ca…

- In urma desfașurarii protestului din municipiul Focsani, ieri, 30 martie a.c., pentru corecta informare a opiniei publice va comunicam urmatoarele: Conform prevederilor legale, Jandarmeria are obligația de a asigura masurile de ordine publica cu ocazia manifestarilor la care participa public numeros,…

- Centrul de vaccinare de la Casa Armatei din Focșani a fost inchis, iar oamenii au fost redirecționați la centrul de vaccinare de la Suraia. Informația ne-a fost transmisa inițial de o persoana programata de cateva saptamani ca sa se vaccineze astazi. Dar, in aceasta dimineața, a fost sunata și i s-a…

- Un barbat de 53 de ani din Campia Turzii a decedat joi, dupa ce a cazut de la inalțime, in timp ce incerca sa curețe jgheaburile de la hotelul A3. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- O mașina s-a rasturnat in sensul giratoriu de la ieșirea din Focșani spre Adjud, in zona restaurantului Subway. Traficul este restricționat, circulandu-se alternativ pe un sens. La fața locului au ajuns echipaje de la Poliție și Ambulanța. Articolul VIDEO și GALERIE FOTO: Trafic restricționat la ieșirea…

- O persoana a murit iar alte trei au fost ranite in urma unui accident rutier produs miercuri dimineata pe DN2 E85, la iesirea din Ramnicu Sarat catre Focsani, informeaza News.ro. Evenimentul rutier s-a petrecut dupa ce un barbat de 33 de ani din Vrancea aflat la volanul unui microbuz a intrat…