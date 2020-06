Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educației anunța ca informațiile și documentul puse in circulație astazi, 1 aprilie, in mediul online, potrivit carora structura anului școlar 2019-2020 a fost modificata, sunt false! Va rugam sa va informați doar din surse oficiale și va asiguram ca Ministerul Educației și Cercetarii va…

