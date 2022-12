Final de an, final de tur

Stiri pe aceeasi tema

- Etapa a zecea, penultima a turului Diviziei A1 la volei feminin, programata sambata trecuta, a avut drept cap de afiș derby-ul dintre Volei Alba Blaj și CSM Targoviște. Avand in Bojana Milenkovic principala realizatoare a meciului (20 de puncte), ardelencele antrenate de Stevan Ljubicic s-au impus cu…

- CSM Volei Alba Blaj a invins-o pe CSM Targoviste cu scorul de 3-0 (25-20, 25-17, 25-21), sambata, in in derby-ul campionatului, in etapa a 10-a a Diviziei A1 la volei feminin. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Inceputa miercuri, cu victoria externa, cu scorul de 3-2 (16, -21, -19, , 14, 12) obținuta de Dinamo la Craiova, etapa a zecea a Diviziei a1 la volei feminin va continua azi și maine, cu restul jocurilor. Astazi este programata o singura partida, cea dintre U NTT Data Cluj și CSO Voluntari, pentru ca…

- In cel mai spectaculos din disputat meci, CSM Targoviște a invins, pe propriul teren, cu scorul de 3-1, pe Rapid. Giuleștencele au suferit astfel primul eșec din campionat, așa ca singura formație neinvinsa ramane CSM Volei Alba Blaj. Rodica Buterez și Ana Bjelica, de la gazde, respectiv Cese Montalvo,…

- Echipa feminina de volei SCMU Craiova și-a trecut in cont o victorie frumoasa și importanta sambata seara, in Sala Polivalenta din Banie. Fetele antrenate de Marius Macicașan s-au impus fara probleme, cu 3-0 (25-19, 25-19, 25-16), in fața ultimei clasate, Universitatea Cluj. Partida a contat pentru…

- Așa cum era de așteptat, prim-divizionara de volei feminin CSM-Știința Bacau a fost o prada ușoara pentru CSM Targoviște, in runda secunda a Diviziei A1. Sambata, dambovițencele s-au impus pe teren propriu cu un sec 3-0 (9, 16, 10) in mai puțin de o ora de joc. Bacauancele, in randul carora tanara Grama…

- Rezultatele primei etape a Diviziei A1 (f) Sambata, 29.10.2022 SCMU Craiova – CSM Targoviște 1-3 (12-25, 25-23, 21-25, 27-29) CSM București – U NTT Data Cluj 3-1 (24-26, 25-13, 25-17, 25-20) CSM Știința Bacau – FC Argeș 0-3 (23-25, 30-32, 23-25) CSM Lugoj – Rapid 2-3 (25-18, 15-25, 15-25, 25-23, […]…