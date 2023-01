Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au fost gasite fara viața intr-o mașina rasturnata intr-un parau, in județul Argeș. Persoana care a alertat autoritațile a spus ca nu a fost martor la accident și nu știe de cat timp este rasturnata mașina.

- Accidentul a avut loc luni, in localitatea argeseana Rociu. Mașina era rasturnata pe plafon, cu partea din fata in apa, iar in interior au fost identificati doi barbati, de 64, respectiv 53 de ani, fara semne vitale, potrivit unui comunicat al IPJ Argeș, citat de News.ro . La fata locului, au fost trimiși…

- O mașina a cazut, luni dupa-amiaza, intr-un parau din comuna Rociu, sat Șerbanești, județul Argeș. Doi barbați de 50 de ani au murit, informeaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Barbatul de 62 de ani aflat in mașina facuta zob de TIR ieri, pe E85, se afla la SJU Bacau, in stare grava. Accidentul a fost unul teribil. Motorul autoturismului a fost gasit la 10 metri de locul impactului. Șoferul TIR-ului a povestit pentru Știrile Pro TV ca nu a mai putut controla autocamionul si…

- Accidentul s-a produs pe Drumul Județean 734. Doi barbati au fost raniti intr-un accident rutier produs, joi seara, in localitatea argeseana Leresti, unul dintre ei fiind gasit in stop cardio-respirator."Un autoturism a parasit partea carosabila si a intrat intr-un cap de pod. In urma accidentului,…

- Doi tineri și-au pierdut viața in accidentul cumplit care a avut loc, sambata seara, pe DN 71, pe raza comunei Doicești. Cei doi barbați din Sacuieni și Rancaciov, de 29 și 31 de ani, au pierit dupa ce mașina in care se aflau s-a izbit violent de un TIR. Ambii erau pasageri in autoturism. De asemenea,…

- Doi tineri și-au pierdut viața in accidentul cumplit care a avut loc, sambata seara, pe DN 71, pe raza comunei Doicești. Cei doi barbați din Sacuieni și Rancaciov, de 29 și 31 de ani, au pierit dupa ce mașina in care se aflau s-a izbit violent de un TIR. Ambii erau pasageri in autoturism. De asemenea,…