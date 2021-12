Stiri pe aceeasi tema

- Tita Barbulescu a murit, dar in urma sa are loc un mare scandal. Nepoata artistei il acuza pe fostul ei soț de rele tratamente și nu numai. Cui va ramane insa averea artistei de muzica populara.

- Simona Hapciuc a fost concediata de Antena Stars dupa scandalul din baia de la sediul televiziunii, de saptamana trecuta, atunci cand a fost acuzata ca ar fi agresat-o pe colega de emisiune Nasrin Ameri.

- Magda Catone, una dintre cele mai apreciate actrițe din Romania, a fost invitata in cadrul emisiunii Showbiz Report, unde a facut marturisiri dureroase despre pierderea soțului ei, Șerban Ionescu. Actrița a povestit in exclusivitate la Antena Stars cine i-a fost alaturi in aceasta perioada lunga și…

- Jeni Nicolau, sfașiata dupa pierderea artistului Petrica Mațu Stoian. Artista a facut marturisiri pentru Antena Stars in lacrimi. Cantareața a dezvaluit care era relația dintre ea și artist și cand au vorbit pentru ultima data.

- Andreea Marin a facut dezvaluiri in lacrimi despre pierderea mamei sale. Vedeta a dat un interviu pentru Antena Stars, unde a facut mai multe marturisiri despre parcursul vieții sale și despre relația pe care o are in prezent cu fiica sa.

- Ileana Șipoteanu a suferit enorm dupa ce l-a pierdut pe barbatul vieții ei, Dumitru Lupu. Se intampla acum cinci ani, iar de atunci, artista incearca sa mearga mai departe fara o prezența masculina in dreapta sa. Dumitru Lupu s-a stins din viața in anul 2017 Artista Ileana Șipoteanu și compozitorul…

- Ieri, Alina Eremia anunța ca a fost depistata pozitiv cu COVID-19, iar azi fratele ei face același anunț. La randul sau, Mircea Eremia a contractat virusul, dar se simte destul de bine și a acordat un interviu in exclusivitae pentru Antena Stars. Artistul a vorbit atat despre starea de sanatate a surorii…

- Tzanca Uraganu e devestat de durere dupa ce a aflat ca Petrica Cercel a murit. Manelistul e in stare de șoc și a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca abia daca poate sa vorbeasca.