Stiri pe aceeasi tema

- Un nou scandal sta sa inceapa in showbiz, de data acesta din nou in industria muzicii populare. Gheorghe Turda a povestit la Antena Stars despre un incident de la o nunta, unde Constantin Enceanu l-a intrerupt din cantat. Pe interpret l-a deranajat teribil, dar haideți sa aflam și parerea celeilalte…

- Scandal intre Gheorghe Turda și Constantin Enceanu, doi dintre cei mai apreciați artiști de muzica populara. Totul a pornit in timp ce aceștia se aflau in cadrul unui eveniment, iar Gheorghe Turda a facut un gest care l-a enervate la culme pe colegul sau de breasla. „Eu am cantat o doina, nici n-am…

- Scandal de proporții in lumea muzicii populare romanești! Nimeni nu s-ar fi așteptat, dar Constantin Enceanu și Gheorghe Turda sunt la cuțite, iar Gheorghe Turda a povestit ce s-a intamplat, de fapt, intre ei, in exclusivitate, la Antena Stars. Mai mult decat atat, interpretul de muzica populara a marturisit…

- PSD i-a solicitat, vineri, presedintelui Klaus Iohannis sa confirme sau sa infirme daca a avut cunostinta de condamnarea penala a lui Florin Citu in momentul in care l-a desemnat pentru functia de prim-ministru al Romaniei. „PSD solicita presedintelui Klaus Iohannis sa confirme sau sa infirme daca a…

- Constantin Enceanu a intrat in vizorul haterilor. Daca pana acum, nu a pus la suflet comentariile rautacioase și nu a dat curs discuțiilor, ei bine, de aceasta data artistul muzical nu s-a mai putut abține. Cum a reacționat la atacul furibund al internauților.

- Un politist din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta a agresat un barbat de 55 de ani, lovindu-l cu piciorul in cap. Victima a intrat in coma, iar vineri a murit. Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, un barbat in varsta de 26 de ani din…

- O tanara de 24 de ani a murit luni de dimineața pe DN3, intre Ciocarlia și Mulfatlar, dupa ce mașina condusa de ea s-a lovit violent de un alt autoturism condus tot de o șoferița, 20 de ani, scrie cotidianul online constanțean Ordinea . Un echipaj Smurd B, doua echipaje Saj B2, un echipaj Smurd C și…

- Accidentul a avut loc la kilometrul 38 350, aproape de municipiul Mangalia. Victima a decedat la data de 04 septembrie 2018. Dupa aproximativ doi ani de la producerea tragediei, cea suspectata initial de producerea tragediei a formulat un autodenunt adresat Parchetului de pe langa Judecatoria Mangalia,…