Stiri pe aceeasi tema

- Rusii se lauda ca au treusit sa distruga un centru de antrenament pentru forțele ucrainene de operațiuni speciale din sudul Ucrainei. Conform unor surse, acolo, militarii ucraineni se pregateau alaturi de cei ai NATO. Pentru asta, fortele armate ale lui Putin au folosit rachete cu raza lunga de acțiune,…

- Razboi in Ucraina, ziua 34. Rusii bombardeaza fara oprire. Cel putin 5.000 de persoane au fost ucise la Mariupol, in sud-estul Ucrainei, de la inceputul invaziei ruse, a declarat luni pentru AFP o consiliera a presedintiei ucrainene.

- Melitopol a fost unul dintre primele orase care au cazut in mainile fortelor rusesti, iar un nou primar a fost instalat. Rușii susțin ca ei controleaza acum localitatea situata in sudul Ucrainei. Un videoclip a fost publicat recent pe Telegram special pentru Melitopol. In videoclip, participantii scriu…

- Ziua 21 a invaziei Rusiei in Ucraina. Kievul este in continuare sub asediu. Președintele Zelenski face un apel pentru ca Occidentul sa creeze o zona de excludere aeriana. Rușii au bombardat zone rezidențiale Ultimele 24 de ore au fost extrem de complicate pentru Ucraina. Rușii continua sa atace zone…

- Sirenele antiaeriene au rasunat la Kiev si Jitomir in dimineata celei de-a 17-a zi a invaziei ruse din Ucraina, informeaza BBC. Potrivit corespondentului Fox News, la Kiev s-au auzit cele mai puternice bombardamente de la inceputul invaziei. Zelenski a cerut eliberarea primarului din Melitopol si s-a…

- Un marinar ucrainean a incercat sa scufunde iahtul șefului sau, un oligarh rus, dupa ce casa i-a fost distrusa de armata Un marinar ucrainean a incercat sa scufunde iahtul șefului sau, un oligarh rus, dupa ce casa i-a fost distrusa de armata Un marinar ucrainean a incercat sa scufunde iahtul șefului…

- S-a ajuns la a 6-a zi a invaziei Rusiei in Ucraina. Armata dirijata de la Kremlin se concentreaza pe cucerirea principalelor orașe din țara vecina, Harkov și Kiev. Aproximativ 70 de militari ucraineni ar fi fost uciși In jur de 70 de soldați ucraineni ar fi murit dupa ce artileria rusa a lovit o baza…

- Un comandant de top al trupelor cecene si mana dreapta a liderului Ramzan Kadirov a fost ucis de fortele speciale ucrainene SpetzNaz „Alfa”, in zona aeroportului Gostomel din apropierea Kievului, potrivit mai multor surse. Generalul Magomed Tushaev ar fi fost eliminat impreuna cu intregul sau regiment.