Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis va susține, miercuri, de la ora 18:00, declarații de presa, potrivit unui mesaj transmis de Administrația Prezidențiala. Declarațiile vin in contextul scandalul din ședința de guvern suspendata, miercuri, de miniștrii USR PLUS. Ședința de guvern inceputa la ora 11:00 a fost…

- Premierul Florin Cițu a anunțat, dupa ședința de urgența pe care a avut-o, luni, cu ministrul Energiei, Virgil Popescu, ministrul Muncii, Raluca Turcan, si cu reprezentanti ai ANRE, Transelectrica, OPCOM si Consiliului Concurentei, ca prețurile la energie nu vor fi plafonate. In schimb, prim-ministrul…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, ministrul Muncii, Raluca Turcan, si cu reprezentanti ai ANRE, Transelectrica, OPCOM si Consiliului Concurentei au fost convocați la ora 13.00 intr-o ședința de urgența la Guvern pentru explicații privind facturile uriașe la energie electrica reclamate de tot mai mulți…

- Raluca Turcan face gafa dupa gafa. Dupa ce s-a enervat pe ziariștii care au facut-o sa arate ca “un monstru”, ministrul Muncii s-a balbait cand a fost vorba despre ajutoarele pe care statul ar trebui sa le dea persoanelor vulnerabile, in contextul scumpirilor la energie. Internauții au montat un filmuleț.…

- Mihai Tudose, fost premier și europarlamentar PSD, a lansat, miercuri, un nou atac dur la adresa premierului Florin Cițu caruia ii cere demisia dupa ce a recunoscut, intr-o declarație de presa susținuta la Guvern, ca in urma cu 20 de ani, in SUA, a condus sub influența alcoolului, a stat 2 zile in arest…

- Ziua și gafa cu ministrul muncii Raluca Turcan. Aceasta a anuntat ca, in acest an, sunt mai multi copii nascuti in strainatate din parinti romani decat s-au nascut in Romania, precizand ca acest lucru este dramatic, iar autoritatile sunt obligate sa ia masuri pentru a-i aduce pe cetatenii romani inapoi…

- Cine a spus ca in Romania nu ai cum sa te plictisesti, bine a grait. La rubrica „gafa zilei”, luni bifeaza Raluca Turcan, ministrul Muncii si Protectiei Sociale si parlamentar de Sibiu, care, s-a gandit, pe la orele pranzului, sa-i faca o urare baronului Samuel von Brukenthal, decedat acum 218 ani.…

- Social democrații solicita instituțiilor abilitate sa deschida o ancheta penala dupa ce in presa au aparut informații potrivt carora mai mulți angajați de la Cancelaria primului ministru realizeaza punctajele pentru liderii PNL care il susțin pe Florin Cițu. PSD considera “premierul Cițu și-a stabilit…