Operațiune sub acoperire a Poliției și DIICOT: Un roman si o italianca, arestati dupa ce ar fi vandut cocaina in Bucuresti si Caracal

Sportivul roman Catalin Chirila, campion mondial si european la canoe simplu pe 1.000 metri, s-a calificat, vineri, in semifinalele probei de canoe simplu pe 350 de metri, la Supercupa Mondiala din Oklahoma (Statele Unite).

- „Luxul, moliciunea si trandavia sunt cauze de decadenta pentru un neam.” – Alfred Fouillee Alfred Jules-Emile Fouillee (1838-1912), filozoful și sociologul francez, a fost un scriitor prolific, in special pe subiecte politice, sociale și istorice. S-a nascut la La Poueze, Maine-et-Loire, Franța. A fost…

- Cochetul complex turistic ”Casa Baciu” din comuna Fundu Moldovei a gazduit sambata, 13 august, conferința cu tema „Mintea de dincolo, intre știința și religie. Repere existențiale”. Evenimentul la care au participat in jur de 200 de persoane a fost organizat de Asociația de Psihiatrie Sociala din Romania,…

Echipa ucraineana Dinamo Kiev, antrenata de tehnicianul roman Mircea Lucescu, a invins miercuri seara, scor 1-0 (1-0), pe Sturm Graz, din Austria, in prima mansa a turului al treilea de calificare in Liga Campionilor, conform news.ro.

- Pe 13 august, incepand cu ora 09.00, complexul turistic Casa Baciu din comuna suceveana Fundu Moldovei va gazdui conferința cu tema „Mintea de dincolo, intre știința și religie. Repere existențiale”. Evenimentul este organizat de Asociația de Psihiatrie Sociala din Romania, coordonata de medicul Alexandru…

- Fundasul roman Ionut Nedelcearu a semnat pentru echipa italiana de fotbal Palermo un contract valabil pana la 30 iunie 2025, a anuntat, miercuri, clubul sicilian din Serie B, potrivit Agerpres.Internationalul roman, care va fi coleg cu portarul Mirko Pigliacelli, venit recent de la Universitatea Craiova,…

- Peste 11.800 de elevi și profesori din țara au participat la cea de-a patra ediție a proiectului WiSTEM²D (Women in Science, Technology, Engineering, Mathematics, Manufacturing, and Design – Femei in Știința, Tehnologie, Inginerie, Matematica, Manufactura și Design), care cuprinde o serie de activitați…