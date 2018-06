Alexandra Maria Lara și Valentin Platareanu urmeaza a fi vineri oaspeții Ambasadei Romaniei din Berlin, cu ocazia prezentarii filmului Viața mea (Mein Leben), in regia lui Gero von Boehm și a lui Felix Boehm. Filmul prezinta traseul și destinul unei familii de artiști romani, care in ciuda realizarilor profesionale excepționale au ales calea auto-exilului, plecand dintr-o Romanie aflata in plin comunism, cu gandul de a se stabili in Canada.