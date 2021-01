Stiri pe aceeasi tema

- Popas pagubos la Buzau, de Craciun, pentru un ialomițean, in drum spre Bacau. In noaptea de 26 spre 27 decembrie, barbatul, de 38 de ani, a fost batut și lasat fara bani și bunuri personale de un tanar pe care il abordase in Gara Buzau in incercarea de a identifica un loc de cazare peste […] Articolul…

- Spiritul sarbatorilor de iarna se simte in Familia Regala Britanica, iar membrii s-au bucurat de Craciun și au apelat la tradițiile vechi ca sa il transforme intr-un eveniment de neuitat. Ce l-a invațat Prințesa Diana pe William Astfel ca printre obiceiurile de Craciun se numara și un obicei care ii…

- Medicul Virgil Musta, de la Spitalul de Boli Infectioase „Victor Babes” din Timisoara a facut un apel catre romani, sa sarbatoreasca aceste zile intr-un mod intelept si sa nu se expuna imbolnavirii. Acesta este convins ca mai este putin pana la momentul in care vom scapa de cosmarul COVID-19.…

- Sarcina de a detecta pasagerii infectati cu boala COVID-19 pe aeroportul international Santiago din Chile le revine cainilor, potrivit Reuters. Cainii din rasele Golden Retriever si Labrador se asaza cand miros virusul si primesc o recompensa. Ei poarta veste verzi si cu cruce rosie cu inscriptia „Biodetector”…

- Un barbat a refuzat sa-și primeasca in casa soția intoarsa din Italia, de teama sa nu fie izolat langa ea 14 zile. Femeia de 50 de ani a fost ținuta pe scara blocului mai multe ore, timp in care a fost pasata de la o institutie la alta. Femeia de 50 de ani se intorsese din Italia. Soțul ei a refuzat…

- METRO incurajeaza oamenii, prin lansarea campaniei globale ”Uita de gatit” (,,Give Your Kitchen A Break”), sa comande, de Craciun, de la restaurantul preferat. Aceștia sunt invitați sa renunțe la pregatirea unui meniu de sarbatori și astfel sa ia o...

- Localnicii orașelului belgian Oudenburg au glumit pe rețelele sociale, remarcand forma falica a decorațiunilor albastre și albe, care ar fi trebuit sa reprezinte lumanari, scrie metro.co.uk.Primarul din Oudenburg, Anthony Dumarey, a declarat ca au existat "multe reacții" la forma structurilor care au…

- Totul a inceput cand o femeie și un copil așteptau sa se faca triajul epidemiologic, in contextul pandemiei de coronavirus, inainte de a intra intr-o cladire. Intr-un moment de neatenție, un agent de securitate stropește din greșeala copilul cu igienizant in ochi, in loc sa foloseasca termometrul…