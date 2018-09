Stiri pe aceeasi tema

- Cinema City Ploiești Shopping City Ora de difuzare: 21,50 GENUL FILMULUI: Acțiune, Aventura, Horror DISTRIBUȚIE: Yvonne Strahovski, Olivia Munn, Jacob Tremblay REGIZOR: Shane Black Din cele mai indepartate colțuri ale universului pana in padurile din sudul Georgiei, vanatoarea se intoarce in noua serie…

- Horoscopul zilei de 14 august 2018 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioara, Balanța, Scorpion, Sagetator, Capricorn, Varsator, Pești. Horoscopul zilnic pentru 14 august 2018 vine cu sfaturi pentru toate zodiile. Horoscopul zilnic pentru 14 august 2018 spune ca…

- Filmarile pentru cea de-a noua ediție “Next Star” a actualului sezon au coincis anul acesta cu ziua de naștere a lui Pepe, prilej pentru ca indragitul jurat sa fie sarbatorit pe scena show-ului prezentat de...

- Cinema City Ploiești Shopping City Orele de difuzare: 11:40; 13:50; 16:00; 18:00; 20:10; 22:20 GENUL FILMULUI: Drama, Acțiune, Aventura DISTRIBUȚIE: Shailene Woodley, Sam Claflin, Jeffrey Thomas REGIZOR: Baltasar KormAjkur Adrift (2018) se bazeaza pe adevarata poveste a doi marinari pasionați care au…

- Cinema City Ploiesti Shopping City Ora de difuzare: 20.00 Genul filmului: Actiune Regia: Rawson Marshall Thurber Cu: Dwayne Johnson, Neve Campbell, Pablo Schreiber Fostul agent FBI și veteran de razboi, Will Sawyer, comandant al unitații de negociatori pentru situații care implicau ostatici, acum este…

- Cinema City Ploiești Shopping City Orele: 11:30; 12:50; 14:00; 15:20; 16:30; 17:50; 19:00; 20:00; 21:30; 22:50 Genul filmului: Acțiune, Ficțiune, Aventura Cu: Evangeline Lilly, Hannah John-Kamen, Paul Rudd Regia: Peyton Reed Scott Lang ajunge sa se confrunte cu consecințele propriilor alegeri atat ca…

- Premiere, festivaluri, premii, evenimente speciale, turnee… adica un an prolific pentru teatrul aradean. La final de stagiune, reprezentanții instituției trag linie și concluzioneaza: „Am avut parte de o stagiune plina cu lucruri bune. Un an teatral in care artiștii și echipa tehnica au avut parte de…