Filmul Thor: Love and Thunder a fost interzis în mai multe țări arabe/ Aluziile homosexuale au dus la eliminarea peliculei Marvel Proiectiile celui de-al patrulea lungmetraj din franciza Thor, cel mai recent film Marvel, au fost interzise in cinematografele din mai multe țari arabe din cauza unor personaje gay care sunt prezente in pelicula de la Hollywood, informeaza AFP preluat de agerpres.

