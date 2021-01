Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, i-a felicitat miercuri pe presedintele american Joe Biden si pe vicepresedinta sa Kamala Harris pentru investirea in functii, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. Citește și: Compania Moderna pregatește…

- Sprijinul pentru organizarea Jocurilor Olimpice de la Tokyo, programate pentru aceasta vara dupa o amanare de un an cauzata de pandemia de coronavirus, este la cel mai scazut nivel in Japonia, potrivit unui sondaj efectuat duminica, in mijlocul celui de-al treilea val al pandemiei in arhipleagul nipon,…

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a declarat, marti, ca este ”foarte dezamagit” ca oficialii din China nu au autorizat inca intrarea in tara a unei echipe de experti internationali pentru a analiza originea noului coronavirus. Echipa, formata din 10…

- Muzeul Ermitaj din Sankt Petersburg, cel mai mare muzeu din Rusia si unul dintre cele mai importante din lume, a pierdut 80 % dintre vizitatori in timpul pandemiei de COVID-19, a informat luni directorul muzeului, Mihail Piotrovski, citat de EFE, informeaza AGERPRES . “Am pierdut 80 % dintre vizitatorii…

- Cetatenii japonezi sunt retinuti in privinta sustinerii Jocurilor Olimpice de anul viitor, de la Tokyo, din cauza faptului ca acestea vor fi mult mai scumpe decat se prevedea, dar si din cauza cresterii numarului de cazuri de coronavirus, transmite Reuters. Vineri, organizatorii au anuntat…

- Cainele robot Spot, construit de Boston Dynamics, a fost trimis sa pazeasca o platforma petroliera a grupului BP situata la 305 kilometri in largul Golfului Mexic, informeaza spotmedia . Aici el invata ”trucuri” noi, cum ar fi citirea indicatorilor, cautarea coroziunilor, cartografierea facilitatii…

- Directorul general al Agentiei Mondiale Antidoping (AMA/WADA), Olivier Niggli, a recunoscut, joi, ca pandemia de coronavirus risca sa creeze "gauri" in programele de testare antidoping ale sportivilor din anumite tari, inaintea Jocurilor Olimpice de la Tokyo 2020, amanate pentru 2021 din cauza coronavirusului,…

- Ministerul Afacerilor Interne este una dintre structurile de stat care este activa și comunica modern pe pagina sa de facebook . Ieri au publicat o lista cu motive invocate de unii cetațeni care au fost prinși fara declarația pe propria raspundere: ”1. – Nu am televizor acasa. Merg la prietena mea.…