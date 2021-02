Stiri pe aceeasi tema

- Thrillerul „The Little Things”, cu Denzel Washington si Rami Malek in distributie, a debutat pe primul loc in box office-ul nord-american de weekend, dupa ce a fost lansat de Warner Bros., simultan, in cinematografe si pe platforma HBO Max, relateaza News.ro. In primul weekend, in care a fost…

- Filmul "The Marksman", un thriller de actiune produs de compania Open Road, s-a mentinut pe primul loc in box-office-ul nord-american pentru al doilea weekend consecutiv cu incasari de 2,03 milioane de dolari, obtinute din 2.018 de cinematografe de vineri pana duminica, potrivit datelor transmise…

- Filmul "The Marksman", un thriller de actiune produs de compania Open Road, a debutat pe primul loc in box-office-ul nord-american cu incasari de 3,2 milioane de dolari obtinute din 1.975 de cinematografe de vineri pana duminica, potrivit datelor publicate de Comscore, informeaza Xinhua. Regizat de…

- Thrillerul de actiune „The Marksman”, cu Liam Neeson in rol principal, a debutat pe primul loc in box office-ul nord-american, dupa ce „Wonder Woman 1984” a condus topul timp de trei saptamani, informeaza News.ro. In primul weekend, filmul regizat de Robert Lorenz a generat incasari de 3,2…

- Filmul "Wonder Woman 1984", produs de Warner Bros., s-a mentinut pentru al treilea weekend consecutiv in fruntea box-office-ului nord-american cu incasari de 3 milioane de dolari obtinute din 2.218 de cinematografe de vineri pana duminica, potrivit cifrelor comunicate de compania Comscore, relateaza…

- Filmul "Wonder Woman 1984", produs de Warner Bros., s-a mentinut pentru al doilea weekend consecutiv pe primul loc in box-office-ul nord-american cu incasari de 5,5 milioane de dolari obtinute in 2.151 de cinematografe, potrivit cifrelor publicate de compania Comscore, informeaza Xinhua. …

- Intr-un nou weekend in care activitatea cinematografelor din Statele Unite si Canada a fost profund afectata de pandemia de COVID-19, filmul "Monster Hunter", produs de studioul Sony, a debutat pe primul loc in box-office-ul nord-american cu incasari de 2,2 milioane de dolari obtinute din 1.736 de…

- Comedia cu accente horror "Freaky", lansata de Universal Pictures si Blumhouse Productions, s-a clasat pe primul loc in box-office-ul nord-american pentru al doilea weekend consecutiv cu incasari de 1,22 milioane de dolari, obtinute din 2.057 de cinematografe, potrivit cifrelor publicate de compania…