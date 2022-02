Stiri pe aceeasi tema

- Caras-Severin: Barbatul care si-a ucis fost iubita si i-a abandonat trupul pe un camp, cercetat penal pentru omor calificatProcurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Caras-Severin au dispus inceperea urmaririi penale pe numele barbatului din judetul Mehedinti care si-a ucis fosta iubita…

- Doi medici si cinci asistenți medicali din orașul Bocșa au fost reținuți Foto: facebook/Ro Vaccinare. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Doi medici si cinci asistenți medicali de la Centrul de vaccinare din orașul Bocșa au fost reținuți de Procurorii Parchetului de pe lânga Tribunalul…

- Doi medici si cinci asistenti medicali de la centru de vaccinare din orasul Bocsa au fost retinuti, luni, de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Caras Severin, in dosarul in care sunt acuzati ca au eliberat in fals adeverinte de vaccinare impotriva COVID-19, solicitand in schimb diverse sume…

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bihor au finalizat urmarirea penala și au dispus trimiterea in judecata a soților Barlau, pentru comiterea infracțiunii de tentativa de omor.

- Suspectul dublei crime de la Iași, Ahmed Sami El Bourkadi, vrea sa vina in Romania sa se apere, spune avocata acestuia. Avocata precizeaza ca nu a vorbit direct cu clientul ei, ci cu familia lui Ahmed Sami El Bourkadi și cu un avocat din Italia. Ahmed Sami El Bourkadi avea programata…

- Cadavrele a doua persoane au fost gasite, in cursul noptii de vineri, 10 decembrie, spre sambata, intr o vila dintr un cartier rezidential de la marginea Iasiului. Suspectul a fost depistat si retinut in Italia in data de 14 decembrie.Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Iasi au…

- ”La data de 10.06.2021, organele de cercetare penala din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Sibiu – Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice, s-au sesizat din oficiu cu privire la savarsirea infractiunilor de delapidare (in forma continuata), complicitate la delapidare (in forma…