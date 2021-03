Filmul SF Avatar, relansat în China. Cu ce a dat lovitura (VIDEO) Celebrul film „Avatar” a avut premiera in 2009 si a detinut acest titlu timp de un deceniu, pana cand a fost depasit de „Avengers: Endgame” al celor de la Marvel. Acum deține din nou un record. Lungmetrajul SF „Avatar”, regizat de James Cameron, a devenit din nou filmul cu cele mai mari incasari din istorie, gratie relansarii lui in China, potrivit BBC. Dupa ce a fost relansat in China, cea mai mare piata din lume, incasarile totale la nivel mondial au depasit 2,8 miliarde de dolari. „Avatar” a generat numai vinerea trecuta incasari de 4 milioane de dolari, ceea ce l-a plasat inaintea „Endgame”,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

