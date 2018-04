Stiri pe aceeasi tema

- Pe 13 aprilie va avea loc in cinematografe premiera filmului ROMANIA NEIMBLANZITA, un film eveniment produs și oferit de Auchan Retail Romania și distribuit in cinematografe de Transilvania Film. Cel care nareaza acest spectacol veritabil al naturii este Victor Rebengiuc, unul dintre cei mai apreciați…

- Filmul documentar „Romania neimblanzita“, care dezvaluie frumusetea salbatica a tarii noastre surprinsa in toate cele patru anotimuri, va avea premiera in cinematografe pe 13 aprilie. Lungmetrajul este narat de actorul Victor Rebengiuc si regizat de Tom Barton.

- Filmul, regizat de Milos Forman, a castigat 35 de premii si a fost nominalizat de alte 13 ori, dintre care amintim: cele mai importante cinci premii Oscar (Cel mai bun film, Cel mai bun regizor, Cel mai bun actor in rol principal, Cea mai buna actrita in rol principal, Cel mai bun scenariu adaptat)…

- Lungmetrajul regizat de Christian Gudegast a generat incasari de 845.378 de lei si a fost vizionat de 41.512 de spectatori, potrivit cifrelor transmise de Cinemagia. „Jumanji: Aventura in jungla", cu Dwayne Johnson in rol principal, a coborat, dupa trei saptamani in fruntea clasamentului, pe pozitia…

- Actorii din celebra serie "Maze runner" si-au facut aparitia la proiectia ultimei parti a trilogiei, numita "Death Cure". In frunte cu Dylan O'Brien, care joaca rolul principal, actorii s-au lasat fotografiati alaturi de fani si au dat sute de autografe.