Filmul romanesc „Sa nu ucizi” a inceput sa fie difuzat in cinematografele din China, incepand cu data de 11 noiembrie. Au trecut 29 de ani de cand ultimul film romanesc „Zestrea domniței Ralu” a fost difuzat la nivel național in China, in 1992. Pe de alta parte, in ultimii 10 ani, multe filme romanești au […] Articolul Filmul romanesc „Sa nu ucizi”, apreciat de iubitorii de film din China apare prima data in Curierul National .