- "Roma", o drama semnata de regizorul mexican Alfonso Cuaron a castigat, sambata seara, trofeul Leul de Aur al celei de-a 75-a editii a Festivalului de Film de la Venetia, informeaza AFP. Filmat in alb si negru, acest lungmetraj cu accente autobiografice, produs de Netflix, spune povestea a doua femei…

- Filmul "First Man", in regia lui Damian Chazelle, cu Ryan Gosling in rolul principal, va deschide in acest an Festivalul de Film de la Venetia, au informat joi organizatorii, citati de DPA. Pelicula, in...

- „Imi este indiferent daca in istorie vom intra ca barbari”, regizat de Radu Jude, film ce a avut premiera mondiala luni, in competitia oficiala a Festivalului de la Karlovy Vary, este elogiat de presa internationala de specialitate, care il considera „un semnal de alarma inteligent”. Filmul spune povestea…