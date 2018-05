Stiri pe aceeasi tema

- Jandarmeria Romana a anuntat ca sase persoane au fost duse la sectia de politie, in urma protestelor din Piata Victoriei . Totodata, au fost date amenzi de peste 9.000 de lei pe durate manifestatiilor care au avut loc sambata seara, in fata Guvernului. “Un numar de sase persoane au fost conduse la sectia…

- Peste 150 de persoane protesteaza in Piata Unirii din Iasi impotriva actualei guvernari. Nemultumirile participantilor vizeaza modificarile aduse codurilor penale si incercarea de schimbare a conducerii DNA. Oamenii spun ca vor spre Europa si nu doresc o dictatura. Si in capitala peste 2.000 de…

- Un protest fata de coalitia de guvernare este anuntat sambata seara in Piata Victoriei din Bucuresti, unde mii de oameni si-au anuntat deja prezenta pe pagina de Facebook a evenimentului. Manifestatii asemanatoare sunt programate si in restul tarii, in orase precum Constanta, Brasov, Sibiu, dar si in…

- In lipsa utilitatilor, a scolilor si a transportului public, oamenii se vad aruncati la capatul civilizatiei. Primarii nu au avut un plan unitar de dezvoltare, asa ca fiecare a construit unde si cum a vrut. Citiți ce se intampla, de pilda, in orasul Bragadiru dintr-un material realizat in cadrul campaniei…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca protestatarii din Piata Victoriei ar trebui sa protesteze la Cotroceni, deoarece “de acolo se asteapta o decizie”. “Cred ca ar trebui sa protesteze la Cotroceni pentru ca de acolo se asteapta o decizie”, a raspuns Dragnea intrebat de jurnalisti ce le…

- Cateva mii de oameni au protestat duminica seara in Piata Victoriei din Capitala fata de propunerea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare a procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi. Manifestatii au avut loc si in mai multe orase din tara, intre care Timisoara,…

- Inca o seara cu proteste in București și in țara. Oamenii au ieșit din nou in Piața Victoriei din Capitala pentru a susține DNA și pe șefa Direcției, Laura Codruța Kovesi. Protestatarii sunt revoltați ca ministrul Justiției cere revocarea acesteia din funcție.

- Potrivit raportului, in 2016, numarul accidentelor rutiere grave a fost mai mic cu 13.5% decat in 2015. Totuși, Romania ramane restanta la capitolul drumuri și autostrazi. Aproximativ 90% din reteaua nationala este la standardul de drumuri cu o singura banda pe sens. In Romania sunt 700 de…