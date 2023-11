Stiri pe aceeasi tema

- „Prinderea fugarului Catalin Chereches reprezinta un semnal clar ca nu avem sau nu mai exista acest refugiu pentru cei care incearca sa scape de raspundere. Coroborat cu legea care astazi a fost adoptata ('Legea fugarilor', n.r.), consider ca este un semnal foarte bun pentru sistemul judiciar din Romania.…

- Procuratura Generala din Munchen l-a urmarit pe Chereches timp de 24 de ore prin Germania. „Am aflat marti ca persoana Catalin Chereches s-ar afla in zona metropolitana Munchen. Procuratura Generala din Munchen l-a supravegheat si i-a monitorizat telecomunicatiile si a fost arestat in Augsburg, la ora…

- Autoritațile romane l-au localizat pe primarul din Baia Mare cu sprijinul polițiștilor din statele traversate de Cherecheș in fuga sa spre Germania, dupa ce a parasit ilegal Romania inainte de a fi condamnat la 5 ani de inchisoare. In timpul reținerii de marți, el a incercat sa scape și astfel a suferit…

- Apar primele detalii in cazul capturarii primarului fugar din Baia Mare. Catalin Chereches, care fugise din Romania inainte de a fi condamnat definitiv la inchisoare, pentru corupție, a fost prins joi seara, 28 noiembrie, in Germania, in Augsburg. Primarul a trecut granița spre Ungaria, zilele trecute,…

- Primarul din Baia Mare, fugit din Romania pe 24 noiembrie, in ziua sentinței la inchisoare, a fost prins de polițiști. Catalin Cherecheș se afla in localitatea Augsburg din Germania. Primarul se afla acum in custodia polițiștilor germani. Intre timp au aparut detalii despre momentul fugii din țara.…

- In cursul zilei de 28 noiembrie 2023, in urma unei colaborari stranse intre autoritațile polițienești din Romania și cele din Germania, Ungaria, Austria și Italia, a avut loc localizarea, identificarea și reținerea unui barbat in varsta de 45 de ani, originar din Baia Mare. Acesta era urmarit la nivel…

- Detalii incendiare de la prinderea lui Catalin Cherecheș in Germania (surse)Apar detalii incendiare despre prinderea lui Catalin Cherecheș in Germania, primarul din Baia Mare, condamnat la 5 ani de inchisoare. Edilul a incercat sa fuga din Germania. Acesta a mers cu o matușa cu mașina, cu…

